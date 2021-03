Piemonte: parte la campagna "Io mi vaccino, io mi proteggo"

“Io mi vaccino, io mi proteggo”. E’ questo lo slogan, declinato per ogni categoria, della campagna di sensibilizzazione ideata dal Consiglio regionale e dalla Regione Piemonte che invita a vaccinarsi contro il Covid 19.

I primi protagonisti sono anziani tra i 70 e 79 anni compresi, personale scolastico e universitario e volontari della Protezione civile: “Io mi prendo cura dei miei cari”, “Io mi prendo cura dei miei studenti” e “Io mi prendo cura di voi” è lo slogan di ogni categoria. La loro preadesione on-line al vaccino può essere compilata all’indirizzo: https:/www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/. Per chi è nato prima del 1942 la prenotazione avviene tramite medico di famiglia. L’obiettivo della campagna è quello di far comprendere alla popolazione la validità della vaccinazione come strumento di prevenzione e sollecitare una convinta e massiccia adesione dei cittadini alla vaccinazione per uscire dall’emergenza pandemica in atto. Richiamando così ad una scelta di coscienza basata sul prendersi cura di sé e degli altri.

“Come Stati generali della prevenzione e del benessere - sottolinea il presidente del Consiglio Stefano Allasia - abbiamo deciso di realizzare una campagna per sensibilizzare i piemontesi a vaccinarsi, perché solo con un’immunizzazione generale possiamo davvero ritornare alla normalità. Oggi il vaccino c’è ed è sicuro, dobbiamo fugare dubbi e timori sulla sua efficacia, perchè è l’unica arma per sconfiggere definitivamente questa terribile pandemia” conclude Allasia.

“Seguire i consigli del proprio medico - afferma il presidente della Commissione sanità Alessandro Stecco - Fidarsi del proprio ospedale o della propria Asl, informarsi da fonti sicure e guardare con favore al progresso della scienza, ora in campo con i vaccini e anche con gli anticorpi monoclonali, è di estrema importanza per i cittadini e i pazienti soprattutto in un momento come questo, dove è normale essere disorientati o spaventati di fronte ad una situazione straordinaria, non conosciuta e al proliferare di notizie incerte e al bombardamento mediatico cui siamo sottoposti – prosegue Stecco - Il Consiglio Regionale prosegue nell’intento di voler veicolare informazione medico-scientifiche attendibili cosi come abbiamo fatto con la divulgazione del convegno "Vacciniamoci Informati", un'idea innovativa molto apprezzata dai cittadini, che vengono messi nelle condizioni di avere le informazioni corrette fornite da esperti".