Covid: nuova variante scoperta a Novara

"In una donna della provincia di Novara abbiamo scoperto una mutazione speciale. Questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare". A riferirlo ad Adnkronos Salute è il virologo Francesco Broccolo dell'università degli studi Milano-Bicocca. "Nella donna è stata individuata una mutazione rarissima descritta solo in pochissimi campioni, meno di 20 nel mondo e una volta solo in Veneto - aggiunge il virologo - Delle quattro mutazioni due agiscono sulla proteina spike, che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule e che è anche il principale bersaglio dei vaccini. Queste peculiarità ci dicono che la mutazione potrebbe essere immunodominante e potrebbe cambiare l’efficienza dei vaccini, ma è tutto da vedere. È certo che questa mutazione è degna di nota“.

La donna, comunque, sta bene ed è in quarantena, il marito è risultato negativo.