"Rt a 1,41: saremo zona rossa"

"L'Istituto superiore di Sanità ci ha anticipato il dato del pre report: abbiamo l'Rt a 1,41 e di conseguenza passeremo in zona rossa a partire dalla prossima settimana". A riferirlo è il presidente della Regione Alberto Cirio durante la visita a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. La soglia per il passaggio nella zona considerata a massimo rischio è individuata in 1,25, per questo la strada è ormai segnata.