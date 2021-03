Ponte sulla Dora, entro l'anno via al raddoppio

Ponte di Sant’Anna a Borgo Revel: entro la fine del 2021 l’appalto dei lavori. Sbloccate le procedure per la progettazione sul ponte sulla Dora Baltea che collega la provincia di Torino a quella di Vercelli. Un lavoro atteso da oltre 20 anni che finalmente vedrà la luce. A darne notizia il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Gianluca Gavazza. "L’intervento prevede il consolidamento del ponte costruito tra il 1884 e il 1886, che verrà utilizzato con un unico senso di marcia per il traffico in direzione di Crescentino, mentre una nuova infrastruttura lo affiancherà per il transito dei mezzi che percorreranno la direzione opposta" precisa il consigliere. Il costo complessivo del progetto ammonta a circa 14 milioni di euro e sarà finanziato dalla Regione Piemonte tramite Scr e in parte da Rfi.