Piemonte: le licenze non decadranno per inattività

Le licenze per le strutture ricettive non decadranno per inattività. Il provvedimento fa parte delle misure urgenti e straordinarie per sostenere nella ripartenza il sistema turistico piemontese, approvate all'unanimità in terza Commissione.

"Le restrizioni nazionali e regionali susseguitesi nel corso dell'emergenza pandemica hanno determinato uno stato di grave disagio economico-sociale e, in particolare, una crisi del settore del turismo a causa della prolungata inattività alla quale sono state costrette la maggioranza delle imprese del comparto - spiegano dalla Regione - Per questo si è reso necessario assumere il provvedimento, che prevede non avvenga il decadimento delle licenze per le strutture ricettive rimaste chiuse per sei mesi prorogabili di altri sei". “La perdurante situazione emergenziale sta comportando prolungati periodi di sospensione e senza una deroga fino alla dichiarazione di cessata emergenza sanitaria, ci sarebbe la definitiva chiusura di un numero elevatissimo di strutture che da marzo del 2020 sono state tra le più colpite e involontariamente chiuse” ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio. Il Ddl prevede pertanto che la Giunta regionale adotti provvedimenti di deroga, anche solo per singole parti del territorio, sulla chiusura delle attività dovute a una sospensione temporanea superiore a un anno a causa di emergenze per forza maggiore.