Piemonte: 10 milioni per potenziare la ricerca sul Covid

Nel 2021 dieci milioni di euro sono destinati al potenziamento dei laboratori e della ricerca sul Covid, per finanziare progetti a breve termine da utilizzare nella lotta alla pandemia. Lo ha annunciato l’assessore Matteo Marnati nel corso della discussione sul bilancio previsionale 2021-2023. In tema di lotta al Covid, l’assessore ha anche detto che ci sono le risorse per il raddoppio dell’Mbc, il centro di ricerca per le biotecnologie molecolari dell’università di Torino, in via Nizza.

L’assessore Elena Chiorino a sua volta ha confermato i 26,4 milioni di euro del 2020 sul diritto allo studio universitario, mentre ammontano a 1,5 milioni i trasferimenti a Edisu Piemonte per il rimborso dei canoni dei contratti di locazione degli studenti fuori sede per il periodo dello stato di emergenza Covid. Duecento milioni andranno invece a cofinanziare progetti per lo sviluppo delle strutture universitarie. Sui capitoli destinati all’istruzione l’assessore ha confermato gli importi degli scorsi anni per i voucher scuola: 4,3 milioni per gli assegni di studio per iscrizione e frequenza, e 6,5 per libri di testo, offerta formativa e trasporto, cui vanno aggiunti i trasferimenti statali, che quest’anno sono incrementati di 1,3 milioni. Un nuovo fondo di 350mila euro sarà destinato alle famiglie che intenderanno iscrivere i figli alle scuole paritarie.

Sul diritto allo studio intervengono anche i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Piemonte: "Apprendiamo dagli organi di stampa che si intenderebbe operare un taglio di cinque milioni delle risorse per il diritto allo studio relative ai voucher scuola quando invece occorrerebbero investimenti aggiuntivi e mirati, così come da noi richiesto in sede di conferenza per il diritto allo studio, che peraltro non è più stata convocata - spiegano - Qualora la notizia fosse confermata si tratterebbe di un’ingiustizia perpetrata nei confronti delle famiglie e degli allievi". I sindacati segnalano inoltre "l'urgenza di un investimento ad hoc per le allieve e gli allievi della Formazione professionale, di competenza regionale, per dare uguale garanzia all'accesso alla Dad a tutti i 17.000 allievi e rimediare alla mancanza di device. Abbiamo chiesto un incontro al presidente Cirio e all’assessore all’Istruzione Chiorino per avere notizie certe e presentare le nostre proposte per un investimento mirato e per dare risposta alle famiglie idonee ma quest'anno escluse".