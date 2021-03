Piemonte in arancione rafforzato: le restrizioni a partire da sabato 6 marzo

Il Piemonte passa ufficialmente in zona arancione rafforzata e, oltre alle restrizioni imposte sulla scuola, il presidente Alberto Cirio ha firmato un’ordinanza nella quale vengono vengono evidenziate ulteriori limitazioni.

Per limitare la possibilità di occasioni di assembramento, da martedì 9 marzo, in tutto il Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate, in aree pubbliche e all’interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità).

Inoltre da domani sabato 6 marzo l’accesso alle attività commerciali sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani). Inoltre si raccomanda fortemente per le attività di ristorazione la

vendita con consegna a domicilio rispetto all’asporto.

Tutte le misure saranno valide fino al 20 marzo.