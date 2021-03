Il Piemonte sempre più vicino alla zona arancione rinforzata

Con ogni probabilità il Piemonte da lunedì 8 marzo sarà in zona arancione rinforzata. È quello che emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico. I dati, in rilevante peggioramento nel corso dell’ultima settimana, anche a causa della diffusione della variante inglese, hanno fatto sì che la regione scivolasse nella zona considerata a grande rischio.

“Dai numeri emessi dal pre report non dovremmo andare in zona rossa dal prossimo monitoraggio”, aveva commentato il presidente Alberto Cirio (leggi qui) ieri, giovedì 5 marzo, e aveva ragione. La situazione del Piemonte non è comunque buona: i numeri sono in peggioramento e la curva epidemiologica sembra impennarsi in un modo significativo. Ieri, per la prima volta dopo mesi, il bollettino ha segnato oltre 2.000 casi (leggi qui), ed è quindi prevedibile che il quadro possa ulteriormente aggravarsi nei prossimi giorni. Al tempo stesso va detto che il governatore ha aggiunto che la situazione.

Ma cosa cambia con la zona arancione rinforzata rispetto a quella “classica”? Oltre alla chiusura delle scuole dalla seconda media fino alla quinta superiore, come già ufficializzato negli scorsi giorni da Cirio (leggi qui) e alla didattica a distanza anche per le scuole inferiori nei territori considerati più a rischio come il Vercellese (leggi qui), ci sarà un’ulteriore stretta per cercare di azzerare gli assembramenti: chiusi campi sportivi e aree giochi, mentre per fare la spesa o entrare nei negozi, si dovrà essere una sola persona per famiglia, come avveniva nel lockdown dello scorso marzo.