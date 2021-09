"Puliamo Trino" ritorna domenica 26 settembre nel Bosco della Pastrona

Domenica 26 settembre torna “Puliamo Trino”. Dalle 9,30 a pomeriggio inoltrato i volontari trinesi di Legambiente saranno all’opera nella zona del “Bosco della Pastrona”, dietro l’area verde di San Michele.

I volontari di Legambiente interverranno su un’area che da circa quattro anni curano, in virtù di una convenzione di manutenzione stipulata con il Comune di Trino, ma soprattutto per spiegare ai cittadini che lo vorranno un nuovo ambizioso progetto che Legambiente ha proposto all’Amministrazione trinese, e non solo. E’ un progetto ambientale, storico, culturale e scientifico, con il quale gli ambientalisti trinesi hanno proposto all’Amministrazione, e proporranno a vari attori locali e non, un progetto di valorizzazione del territorio che parta dal basso, con il coinvolgimento di più soggetti: enti pubblici, scuola, parrocchia, imprenditori, mondo del volontariato, associazioni culturali, studiosi e cittadini, che, se lo vorranno, potranno arricchire la proposta con idee e specificità. Quello di domenica sarà pertanto un “Puliamo Trino” diverso dal solito, con la pulizia limitata ai sentieri e alle piante e, si spera, di poca plastica, ma si cercherà soprattutto di rendere pubblica un’idea costruttiva, positiva, aperta, in linea con i criteri del Recovery Fund.

Da Legambiente ricordano che "Trino, per collocazione geografica e storica è, da sempre, una porta della pianura risicola verso il Monferrato, molte volte, però, se n’è dimenticata; Legambiente vuole porre un primo tassello, per il rilancio del territorio cittadino, ma non solo di questo. Come detto, però, e anche questa potrebbe essere una novità, questo progetto marcerà solo se verrà accettato, implementato ed arricchito da più soggetti, a partire dal Comune, per arrivare al singolo volontario, tutti con un’idea di bene comune, visto certamente come valore e, poi, come opportunità, soprattutto da parte e per le nuove generazioni. Il sindaco, in una recente intervista, si è espresso in termini positivi rispetto a questa idea e, al contempo, ha parlato di costi/finanziamenti molto ingenti; Legambiente Vercellese e Valsesia – Gruppo di Trino ha portato all’attenzione dell’Amministrazione una proposta che, in termini amministrativi, si può definire un preliminare, e che contiene certamente un preventivo di spesa che l’associazione ritiene essere molto realista e contenuto, da finanziare e spendere in più annualità. Nessuno nega che i soldi siano importantissimi per trasformare un’idea in una realtà concreta, ma ciò che sarebbe veramente importante e, per Trino quasi rivoluzionario, è che molti soggetti, ognuno per le proprie specificità, partecipasse allo stesso, lo arricchisse e, poi, soprattutto, lo seguisse nel suo evolversi. Legambiente del Vercellese e Valsesia – Gruppo di Trino confida che i cittadini che vorranno compiere operazioni di pulizia e che vorranno visionare il progetto siano parecchi, che da loro possano arrivare critiche costruttive, in modo e maniera che, quando si arriverà alla riunione plenaria, si possa partire da un’idea già in parte elaborata e “digerita”, in modo che l’Amministrazione comunale possa partire, il più presto possibile, con essa".

“Puliamo Trino” al mattino sarà dedicata alle pulizie dell’area verde, a mezzogiorno ci sarà la pausa pranzo, e Legambiente invita chi vorrà partecipare, a farlo munito di buona volontà, guanti ed abbigliamento adeguato, pranzo al sacco, mentre le bevande le metterà l’associazione. Durante la pausa sarà possibile riposarsi e ragionare sul progetto. La giornata si concluderà verso le 17-17,30 e in caso di maltempo la manifestazione si sposterà a domenica 3 ottobre.