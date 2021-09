Inaugurazione dell’opera d’arte dal titolo “Lo Sciame. Non Spegnetelo”

Borgosesia: sabato 25 settembre, alle 18,30 in piazza Mazzini verrà inaugurata l’opera d’arte dal titolo “Lo Sciame. Non Spegnetelo” realizzata dall’artista Claudio Bonomi in onore del trentennale di Fondazione del Soroptimist Club Valsesia. "Si tratta di un’opera molto suggestiva - spiega l’assessore agli Eventi del Comune di Borgosesia, Paolo Urban - che ospitiamo volentieri nella nostra Piazza Mazzini, dove rimarrà fino alle festività natalizie. L’opera rappresenta l’impegno del Soroptimist Club Valsesia nella salvaguardia delle api, importanti indicatori biologici che tutti dobbiamo impegnarci a tutelare e a salvare".

Nel pomeriggio di sabato la sala consiliare del Comune ospiterà la cerimonia del trentennale del Soroptimist Valsesia, con il presidente Rosanna Salvoldi Prosino e l’intervento di diverse autorità, tra cui il sindaco Paolo Tiramani, che così commenta: "E’ un grande piacere ospitare nel nostro palazzo comunale questo importante momento del Soroptimist Club, mi complimento con la presidente Salvoldi Prosino per il grande lavoro del Club: una rete di donne che, proprio come le api nei loro alveari, lavora sul

territorio all’insegna della vicinanza e della solidarietà sociale. Auguro alla presidente e a tutte le socie ogni bene per il proseguimento del loro prezioso lavoro".