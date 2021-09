Domenica 26 settembre esordirà "il viale del collezionismo"

Cigliano: da domenica 26 settembre anche i ciglianesi avranno un mercatino dell'antiquariato e di cimeli di vario genere. Lungo il tratto alberato di via Moncrivello esordirà "il viale del collezionismo", manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso dell'ultima domenica del mese.

"Per ora si tratta di un'iniziativa sperimentale" precisa il sindaco Diego Marchetti che ha concesso il patrocinio del Comune. L'organizzazione è a cura del sodalizio ciglianese Spazio dell'antico modernariato, "che già si era fatta promotrice del mercatino allestito per diverso tempo al centro commerciale Le Rotonde" ricorda il primo cittadino.

L'orizzonte fissato per questa iniziativa è di circa sei mesi, "poi valuteremo il riscontro del pubblico - precisa ancora Marchetti - Il primo appuntamento di domenica prossima è stato messo in piedi all'ultimo minuto, per via delle varie autorizzazioni necessarie. Col tempo speriamo di farci conoscere da quanti più appassionati possibile". Lungo il viale, dalle 8 fino a sera, sono attesi espositori da tutto il Piemonte. "In futuro, se l'iniziativa avrà un buon esito, potremmo anche ampliare l'area espositiva" termina il sindaco. Per informazioni si può inviare una e-mail all'indirizzo [email protected] libero.it oppure telefonare al 345 9943780.