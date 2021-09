Trino: ripristinati due sentieri nel Bosco della Partecipanza

Primo segnale di ripresa nel Bosco della Partecipanza di Trino, ma comunque ancora molto limitata.

Dalla Partecipanza segnalano che resta il divieto di accesso al Bosco, ma che sono riusciti a mettere in sicurezza i sentieri Ramezzana e Mezza Ramezzana, con ingressi dagli accessi Ramezzana e Cascina Guglielmina, tramite la passerella sul canale di Rive. Dal sodalizio raccomandano di non uscire dai sentieri in quanto sono gli unici messi in sicurezza, e sarà premura della Partecipanza comunicare i prossimi sentieri che verranno messi in sicurezza. Il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino conta 28 chilometri di viabilità e sentieri che sono stati chiusi per la sicurezza di tutti dopo il tornado di inizio luglio che ha divelto centinaia di piante, tra le quali parecchie querce di grandi dimensioni, e spezzato i rami di molte altre. Per tutelare l’incolumità degli aventi diritto e dei fruitori sono dunque stati chiusi gli ingressi del Bosco fin dal primo momento e la Partecipanza dei Boschi è impegnata in interventi gravosi e di non breve durata, poiché si tratta di ripristinare 28 chilometri di viabilità stradale e sentieristica e di sgomberare piante e rami pericolanti.