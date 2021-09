Una Fiat 503 Sport del 1927 al raduno di auto storiche

Domenica 19 settembre Trino ha accolto il raduno di auto storiche organizzato dal Veicoli

Storici Vercelli, un sodalizio che ha festeggiato con l’occasione i vent’anni dalla fondazione. Nonostante il

tempo minaccioso che ha colpito il Vercellese nella prima parte della mattinata, la manifestazione è riuscita,

ha riscosso un successo di pubblico e partecipanti, provenienti anche da fuori regione. Circa 80 gli equipaggi

al via, con esemplari storici di pregio, a cominciare da una Fiat 503 Sport del 1927, arrivata ‘con le proprie

gambe’ da Borgosesia sfidando il maltempo. Il ritrovo per le iscrizioni a Vercelli in viale Garibaldi, quindi

verso le ore 11 gli equipaggi sono partiti alla volta di Trino, accompagnati da un tempo finalmente

clemente. Le auto hanno raggiunto la meta senza difficoltà, hanno gremito le vie del centro storico, sono

rimaste in mostra per tutto il pomeriggio attirando l’attenzione dei passanti, mentre i negozi sono rimasti

aperti per l’occasione. Un’iniziativa utile per stimolare la socialità e far conoscere questa cittadina,

promossa dal primo cittadino di Trino, il sindaco Daniele Pane, e dal presidente del VSV Lorenzo Casetta. A

fine manifestazione si sono svolte le premiazioni alla presenza del sindaco. In particolare sono stati premiati

i soci fondatori che vent’anni fa davano vita al sodalizio, un gruppo di intraprendenti che si erano ritrovati in un bar del centro a Vercelli per soddisfare un’esigenza espressa a gran voce dagli

appassionati: in città infatti mancava un’associazione dedicata al motorismo storico. Oggi il club VSV è una

realtà che può contare su circa 500 soci, possessori di ben 4000 auto storiche, un patrimonio da conservare

e che viene messo a disposizione del pubblico durante le manifestazioni.