Trino: scendono a tre i positivi al Covid

Sono scesi a tre i positivi al Covid-19 a Trino. Lo segnala il Comune di Trino tramite i suoi canali social.

Il sindaco Daniele Pane aggiunge: "Non registriamo alcun nuovo contagio da qualche giorno e i positivi stanno bene e sono in attesa di negativizzarsi. Per quanto le vaccinazioni, fino al 30 settembre è possibile l’accesso diretto agli hub vaccinali, il più vicino per noi è quello di Casale Monferrato e si può andare anche senza prenotazione, funziona bene e molte persone si recano anche se non prenotate. Trino registra l’85 per cento dei residenti over 12 anni vaccinati con una dose, il 78 per cento col ciclo vaccinale completato. Si parla di terze dosi che saranno dedicate in questa fase solo ad immunodepressi e fragili, pertanto verranno gestite direttamente dall’Asl di Alessandria o dal medico di famiglia. Quindi non ci sono necessità di attivare il nostro centro vaccini e non ci sono indicazioni in merito".

Pane conclude: "Molti mi hanno chiesto notizie circa le regole di estensione del decreto Green pass. Questo prevede l’obbligo di avere il Green pass per recarsi al lavoro per i lavoratori del settore pubblico e privato, quindi tutto il mondo delle attività produttive, dipendenti, autonomi, titolari, e anche i lavoratori del volontariato, chi effettua stage. Per avere il green pass bisogna vaccinarsi oppure averlo tramite tampone o con una esenzione se prevista per legge e dal medico di famiglia. Dal 15 ottobre quindi scatta l’obbligo per tutti i lavoratori di avere il green pass per recarsi al lavoro: chi non ce l’avrà arriverà alla sospensione dal posto di lavoro e della retribuzione, ma non perderà il posto di lavoro. Il Governo fa un passo avanti verso l’obbligatorietà del vaccino, un chiaro invito a vaccinarsi. Invito a fare il vaccino che rivolgo a tutti anch’io, andate a vaccinarvi, funziona e la dimostrazione arriva anche dallo svuotamento di ospedali e terapie intensive".