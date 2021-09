Alice Castello: Asm Vercelli è il nuovo gestore del servizio idrico

Dal 15 settembre 2021 il Servizio Idrico Integrato (Sii) nel Comune di Alice Castello è in capo ad Asm Vercelli S.p.A. L’azienda avrà quindi in gestione i servizi relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione dell’acqua. Gli utenti potranno fare riferimento al nuovo gestore attraverso gli sportelli territoriali, i numeri di telefono e online.

Sportelli per il pubblico: Vercelli (c/o l’ufficio Atena Luce gas e Servizi – corso Palestro, 126); Cigliano (c/o l’ufficio Atena Luce Gas e Servizi - corso Re Umberto I, 123); Tronzano Vercellese (c/o gli uffici comunali – via Lignana, 41); Bianzè (c/o gli uffici comunali – via Isnardi, 17); Saluggia (c/o gli uffici comunali - piazza del Municipio, 15); Trino (c/o l’ufficio Atena Luce gas e Servizi – corso Cavour, 62/B). Numero Verde: 800 112 077, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13 per richiedere informazioni e supporto nella gestione contrattuale delle forniture (attivazioni, volture, disdette, etc....). Sito web www.atenalucegas.it, dove è disponibile il servizio “Comunica Con Noi”, direttamente in homepage. È inoltre disponibile per il pubblico un numero di Pronto intervento attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su sette: 800 709 077, per segnalazioni di guasti su acquedotto e fognatura o in casi di sospetta non conformità dell’acqua erogata