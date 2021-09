Santhià: torna a salire il numero dei contagi, 10 i positivi

Santhià: torna a salire il numero di positivi in città. Sono infatti 10 attualmente i positivi al Covid-19. Sono oltre 4.000 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 27 i cittadini deceduti positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia. Prosegue, inoltre, la campagna vaccinale che ha visto ad oggi oltre 29.000 dosi di vaccino somministrate ai cittadini santhiatesi e a quelli dei paesi limitrofi.

"Per alcuni di noi è già trascorso parecchio tempo dalla seconda dose del vaccino effettuata - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - e non ci rendiamo conto ma c'è chi, da mesi instancabilmente, si è reso disponibile per affrontare la fase vaccinale come unica strada per uscire dalla pandemia. Sto parlando dei volontari Alpini, del Gruppo volontari del Soccorso Santhià e dei volontari della Protezione civile oltre che della ormai certa professionalità degli operatori sanitari. Noi non ci dimentichiamo di loro: giunga un sentito ringraziamento per l'impegno costante che dal 18 di marzo ad oggi non è mai venuto meno". Il centro vaccinale, questa settimana, sarà aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15.