Cittadinanza onoraria a don Ezio Caretti, parroco da 30 anni

Borgosesia: sarà conferita, nel corso del Consiglio comunale in programma sabato 25 settembre alle 14,30, la cittadinanza onoraria a don Ezio Caretti, in segno della riconoscenza per i 30 anni alla guida della parrocchia della città.

"Domenica 26 settembre don Caretti celebrerà l’ultima messa a Borgosesia – dice il sindaco Paolo Tiramani – e noi abbiamo pensato di convocare il consiglio comunale per salutarlo degnamente, rendendolo cittadino onorario di Borgosesia dove, in tutti questi anni, si è speso con grande umanità e con la sensibilità e discrezione che gli sono proprie, sempre disponibile all’ascolto ed all’aiuto nei confronti di coloro che ne hanno avuto bisogno".

Don Caretti, arrivato a Borgosesia nel 1991 come parroco dei Santi Pietro e Paolo, ha poi ricoperto lo stesso ruolo anche nelle diverse parrocchie delle tante frazioni della città oltre ad essere docente al Seminario di Novara, vicario territoriale per la Valsesia e moderatore dell’unità pastorale.

"Dal mese di ottobre il nostro don si trasferisce a Borgomanero, dove si occuperà dei malati dell’ospedale cittadino: sono certo che saprà offrire loro la sua capacità di ascolto e di conforto – aggiunge il sindaco – doti che lo hanno reso molto amato a Borgosesia. Noi lo ringraziamo rendendolo cittadino onorario della nostra città, dove sarà sempre accolto con il rispetto e l’affetto che merita".

Nel corso di questa legislatura, è la seconda volta che l’amministrazione di Borgosesia conferisce la cittadinanza onoraria: la prima è stata al dottor Roberto Viazzo, primario di anestesia presso l’ospedale cittadino: "Sono due personaggi che hanno in comune una illimitata disponibilità verso il prossimo – dice Tiramani - entrambi si sono messi al servizio della nostra gente e ad entrambi va la riconoscenza degli amministratori e dei cittadini di Borgosesia".