Sacro e al profano nella Divina Commedia: conferenza di Fulvio Conti

Tronzano: 700 anni e due giorni esatti dopo la morte di Dante, la biblioteca 'Ermanno Dellora' ha omaggiato il sommo poeta con una conferenza dedicata al sacro e al profano nella Divina Commedia. In queste settimane le celebrazioni per la ricorrenza animano tutta Italia, e la Ermanno Dellora non ha fatto mancare il suo contributo. Nella sede di via Roma i volontari hanno ospitato Fulvio Conti, ex preside del liceo Sella che ha tenuto una conferenza su “vocazioni celesti e ambizioni terrene nella Divina Commedia”. Nonostante i posti limitati per garantire il distanziamento “è stata una bella serata di cultura” commenta il presidente del consiglio della biblioteca, Massimo Borro. Intanto proprio in questi giorni arriva la notizia di un contributo da circa 4.600 euro concesso dal Ministero della Cultura al Comune. “Serviranno ad acquistare nuovi libri” precisano dall'amministrazione. Il patrimonio della Dellora, che supera già i 20.000 volumi, tornerà disponibile al prestito lunedì 27 settembre, terminate le attività tutt'ora in corso per la riorganizzazione del personale e l'inventario delle ultime donazioni.