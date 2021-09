Passeggiata disperdendo semi di fiori che sbocceranno in primavera

Santhià: chi con vestiti colorati, altri con capelli variopinti. La Color Flower Run organizzata dalla Famija Santhiateisa all'interno della manifestazione Arte e Passione di sabato 18 settembre ha riscosso successo. Una simpatica passeggiata per le vie della città col fine di raggiungere i principali parchi cittadini e disperdere semi di fiori che si vedranno crescere la prossima primavera. Il percorso ha visto quattro tappe: parco Marinai d'Italia, ex acquedotto, parco Carabinieri d'Italia in via Colombo, parco Jacopo Durandi e il parco vicino alla Casa di Riposo in via Dante. Al termine, in piazza Zapelloni, si è svolta la battaglia con le polverine colorate distribuite ai partecipanti nelle varie tappe. La Color Flower Run è stata organizzata con la collaborazione dei ragazzi del Tag e i rioni partecipanti al palio. Infatti il rione più numeroso presente alla manifestazione si è portato a casa i primi 5 punti del palio in programma nel 2022: ad aggiudicarseli il Rione Porta Fura Sant'Agata.