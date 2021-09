Varallo: consulenze gratuite sull’Alzheimer in alcune farmacie

Varallo: consulenze gratuite sul tema dell’Alzheimer in alcune farmacie della Valsesia e Valsessera: l’iniziativa nasce dai Servizi Sociali dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ed in particolare dall’Equipe del Centro Diurno Autonomo Alzheimer e del progetto 'La Pagina Bianca' che quotidianamente è impegnata su questo fronte. Il mese di settembre è 'Mese Mondiale dell’Alzheimer' ed il 21 settembre è la 'Giornata Mondiale dell’Alzheimer': perché queste non diventino solo date su un calendario, ma possano essere davvero momenti in cui le persone malate ed i loro familiari si sentano effettivamente supportati, si è deciso che nella settimana tra il 20 ed il 24 settembre, chiunque desideri ricevere informazioni e consulenze gratuite possa trovare nelle farmacie aderenti (in allegato l’elenco) i professionisti dell’Unione Montana che si renderanno disponibili a rispondere a tutte le loro domande. L’auspicio è che chiunque abbia bisogno di aiuto si faccia avanti: affrontare l’Alzheimer può diventare meno doloroso se lo si affronta con l’aiuto delle persone giuste.