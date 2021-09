Torna Arte e Passione dopo lo stop forzato per il Covid

Santhià: 'Arte e Passione' torna dopo lo stop forzato del 2020 causa emergenza Covid-19. La Famija Santhiateisa sta impostando gli ultimi dettagli di quella che sarà la settima edizione della manifestazione, in programma per sabato 18 e domenica 19 settembre. "Per realizzarla in totale sicurezza - raccontano Guido Demargherita e Giuila Maranzan a nome dell’associazione - abbiamo spostato la data e ridotto gli appuntamenti ma speriamo che possa simboleggiare una ripartenza della nostra comunità ed al tempo stesso portare un pò di vita e spensieratezza per le vie della città". La manifestazione si svolgerà nel centro storico, ma con una piccola aggiunta. "Sabato 18 settembre abbiamo deciso di dare spazio al mercatino composto da artigiani, hobbysti e creatori dell’ingegno che fin dal mattino riempirà Corso Nuova Italia – spiegano - Nel pomeriggio alle 15 invece avrà luogo la Color Flower Run, realizzata in collaborazione con i ragazzi del Tag di Santhià: una simpatica passeggiata per le vie della città col fine di raggiungere i principali parchi cittadini e qui disperdere semi di fiori che vedremo crescere la prossima primavera. La giornata si concluderà, a partire dalle ore 19.30, in piazza Zapelloni, con una variopinta serata caratterizzata da polveri colorate e dalla musica di Dj Seven".

Domenica 19 settembre mercatino per le vie del centro fino a sera e, in piazza Roma, si terrà 'Bricksanthiateis': "Uno spazio dedicato ai bambini (e non solo) con tema i Mattoncini Lego ®. – spiegano dalla Famija - Grazie alla collaborazione con 'Piemonte Bricks Lug' e 'Mi Lego al Territorio' saranno presenti stand espositivi, attività e laboratori per i più piccoli e una mostra fotografica a tema. Per i bambini, dai 5 ai 12 anni, sarà possibile partecipare ad un laboratorio gratuito della durata di circa 40 minuti a cura di 'Mi Lego al Territorio'". Per partecipare a questi laboratori è però necessaria la prenotazione chiamando il numero 347 5381652. Durante la giornata di domenica vi sarà l’esibizione di 'Dom Urban Drummer', artista di strada che suona accattivanti melodie utilizzando materiale di riciclo. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito dell’associazione www.famijasanthiateisa.it o sulla pagina facebook @famijasanthiateisa.