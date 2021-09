Inaugurata la nuova ala del liceo Scientifico Ferrari

Borgosesia: inaugurata oggi, venerdì 17 settembre, la nuova ala del liceo Scientifico Ferrari, oggi fiore all’occhiello della prestigiosa scuola borgosesiana che, dopo anni di difficoltà logistiche, con quest’anno scolastico torna finalmente a riunire tutti i suoi studenti sotto lo stesso tetto. All’inaugurazione, il sindaco Paolo Tiramani ha ringraziato il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, per aver risolto l’annosa questione relativa al completamento dei lavori, rimasti in fieri per pressoché un decennio: "Il presidente Eraldo Botta, prendendo immediatamente in mano la situazione all’indomani della sua nomina alla guida della Provincia di Vercelli, ha risolto un problema che si trascinava da tempo - ha detto il primo cittadino - ed oggi consente al liceo Ferrari di evitare che i suoi studenti debbano spostarsi in altri istituti della città per seguire le lezioni".

Il nuovo corpo adiacente all’edificio principale è stato realizzato secondo criteri volti al massimo contenimento dell’impatto ambientale, con particolare attenzione alle prestazioni energetiche, ma anche ai materiali da costruzione, tanto che viene definito ad impatto zero; esso si compone di 5 nuove aule, che porteranno la capienza del Liceo Ferrari ad essere adeguata al numero degli iscritti. Per velocizzare le fasi di completamento dei lavori, il Comune si è messo a disposizione dell’ente provinciale, agevolando ogni passaggio: "Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare i servizi ai cittadini - ha sottolineato Tiramani - in qualsiasi settore e con qualsiasi partner: con la Regione per quanto riguarda l’ospedale; con i privati, come è stato per il Milanaccio ed, in questo caso, con la Provincia per la scuola superiore. Noi facciamo la nostra parte con disponibilità e spirito di collaborazione perché l’obiettivo - ha concluso Tiramani - è sempre e solo uno: il bene di Borgosesia e dei borgosesiani".