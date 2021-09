Il Comune preferisce il distretto 'Terre d'Acqua' a Slowland

Tronzano: nel 2022 il Comune non sarà più socio di Slowland. A nulla è servita la proroga di un anno dell'iscrizione, che inizialmente gli amministratori volevano far decadere a fine 2020. L'ente che promuove lo sviluppo turistico della zona compresa tra vercellese, biellese e canavese appare 'lontano' dall'orizzonte cui guarda la giunta Pairotto. Nello specifico, a segnare la distanza è stata l'adesione del Comune al distretto del commercio 'Terre d'Acqua' con Trino capofila, che ha coinvolto parte del vercellese sud occidentale e della bassa. "Un comprensorio diverso da quello rappresentato da Slowland" sottolinea il vicesindaco Fausto Valdo. La decisione sull'uscita dal sodalizio era stata sospesa per verificare l'opportunità di una qualche collaborazione. "Eppure quest'anno non avete fatto molto per mantenere i contatti. Peccato – commenta dalla minoranza Francesco Massocca – Slowland poteva essere un'opportunità per valorizzare anche il nostro tessuto commerciale". Replica a proposito Valdo: "l'associazione ci ha contattato una sola volta. Lo ha fatto per proporci di aderire al Distretto del commercio che stava contribuendo a costituire (quello con capofila Cigliano, ndr). Allora però eravamo in contatto con Trino ormai da un mese".

La decisione di lasciare Slowland non piace nemmeno a Graziella Canna Gallo. "La vostra tendenza è di promuovere solo manifestazioni sporadiche e di scarso spessore culturale - affonda la rappresentate di minoranza - Al contrario Slowland avrebbe contribuito a organizzare attività di più ampio respiro". Dall'amministrazione precisano che in futuro non mancheranno progetti e iniziative, di svariati generi. "Le porteremo avanti nell'ambito del distretto delle Terre d'Acqua, e insieme alla Consulta del commercio che da giugno ha ricominciato a riunirsi" sottolinea Valdo.