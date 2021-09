Corri Santhià: iniziativa in favore del Fondo Tempia e di Amos

Santhià: camminata e corsa solidali in programma per venerdì 24 settembre. “Corri Santhià” è la camminata ludico motoria organizzata dall'amministrazione comunale e dal gruppo Atletica Santhià , il cui intero ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia Santhià, da sempre impegnato nella lotta ai tumori e all’associazione Amos, impegnata nel sostegno dei malati oncologici. L'appuntamento è in piazza Zapelloni con ritrovo dalle 19 ma iscrizioni aperte già dalle 17. La partenza è prevista alle 19,45 per il mini giro da 700 metri dedicato ai bambini fino a 10 anni con iscrizione gratuita. Alle 20 partirà la “Corri Santhià” con un percorso di 2 chilometri e mezzo per chi sceglie di camminare, 5 chilometri per chi deciderà di correre: quota d'iscrizione adulti 5 euro, ragazzi fino ai 12 anni 2 euro. Per partecipare a questa iniziativa è obbligatorio il Green pass. Fino a 11 anni nessun obbligo ma da dodici anni in su si dovrà esibire la certificazione verde o il risultato negativo di un tampone effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. Al termine della camminata premi a sorteggio.