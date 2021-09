Trino: aperte le iscrizioni per la "Camminata del Co-Ro-Co-Co"

C’è tempo fino al 23 settembre per iscriversi all’iniziativa del Comitato del Gemellaggio di Trino per domenica 26 settembre. Si tratta de “La camminata Co-Ro-Co-Co”, ovvero la Cortiglione-Robella-Cortelanzo -Cortiglione.

Si tratta di una passeggiata di 10 chilometri tra le colline del Monferrato su un percorso panoramico e accessibile a tutti, incontrando monumenti di interesse architettonico. Il ritrovo per il 26 settembre è fissato alle 8,20 in piazza IX Martiri a Crescentino con partenza alle 8,45 davanti al ristorante 4 Colonne a Cortiglione dove poi si svolgerà il pranzo con menù monferrino con fritto misto alla piemontese. C’è la possibilità di partecipare solo alla camminata o solo al pranzo. Per avere informazioni sulla camminata è possibile contattare Giancarlo al 351-5709515, per prenotazioni, entro il 23 settembre, Marina al 347-1221048.