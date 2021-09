Prarolo: terminati i lavori alla "casa dei bambini"

Un progetto che ha preso vita ben tre anni fa, intervallato dalle pause dettate dalla pandemia, è finalmente arrivato al termine: entro fine settembre i lavori alla "casa dei bambini" saranno finiti.

Il Comune di Prarolo aveva infatti acquistato dalla parrocchia del paese un immobile completamente fatiscente, ristrutturandolo nella sua totalità, dentro e fuori, cortile e interno. "I tempi sono stati da record, se si pensa che abbiamo perso quasi un anno a causa del Covid – afferma il sindaco uscente Dario Caldera – in due anni abbiamo lavorato molto, ed è un grande successo aver quasi terminato i lavori, soprattutto per l’entità economica dell’investimento". Il riferimento è all’ex casa parrocchiale: "Diventerà la casa dei bambini: la chiamo così, nel senso che diventerà un immobile interamente destinato all’esclusivo utilizzo dei bambini. Il piano terra sarà dedicato al baby parking, il primo alle attività del doposcuola e il piano mansardato sarà destinato ad attività più ludiche, ad esempio feste di compleanno, di carnevale o Halloween" racconta soddisfatto Caldera. L’immobile era abbandonato da tanti anni: "I parroci non vivevano più lì da 30/40 anni: l’immobile aveva problemi dovuti alle infiltrazioni d’acqua, ma anche problemi strutturali, perché il tetto era a rischio crollo. Piano piano, attraverso fondi comunali e ministeriali, siamo riusciti di anno in anno a recuperarla: prima abbiamo ricostruito il tetto, poi ci siamo occupati del consolidamento strutturale per renderla sicura e abitabile. Dopodiché – continua - abbiamo rifatto tutto l’impianto elettrico ed idraulico, tutti i pavimenti, le murature interne, le tinteggiature e abbiamo recuperato e consolidato tutti i solai".

Ne è valsa la pena: "Abbiamo dimostrato ancora una volta che i servizi per i bambini sono sempre più apprezzati. Il numero di bambini iscritti al doposcuola o al centro estivo sono importanti, credo che i giovani debbano avere degli spazi a loro dedicati, che siano sicuri - evidenzia Caldera - Così è nata l’idea della casa parrocchiale: sarebbe un edificio libero da tutto e da tutti e destinato solo a loro. Si parla tanto di investire nei bambini, poiché saranno il nostro futuro, e la mia intenzione è quella di continuare a farlo. Il paese è più vivo e più attivo grazie alle famiglie e ai bambini e di questo non possiamo non tenerne conto". L'obiettivo del primo cittadino, giunto al termine del suo terzo mandato, era ben chiaro dall’inizio: "Volevo far tornare vivo il paese e non farlo morire: ho cercato di fornire tutti quei servizi dedicati ai bambini al di fuori dell’orario scolastico, come il centro estivo o il doposcuola, per far sì che potessero vivere Prarolo e non perdere la voglia di stare nel nostro paese".