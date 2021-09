Casalbeltrame: serata in ricordo di Carlo e Veronica Di Bernardo

Tante eprsone a Casalbeltrame hanno preso parte a una serata toccante in ricordo di Carlo e Veronica Di Bernardo, fratello e sorella prematuramente scomparsi in un incidente stradale il 10 settembre di un anno fa.

Una tragedia che ha colpito un’intera comunità, con i genitori Giuseppe e Katiuscia che hanno voluto “Ricordarli insieme” in un momento di estrema commozione. Per l’occasione è stata celebrata la messa nella chiesa parrocchiale officiata dai parroci don Andrea Passera, don Salvatore Puglisi e don Angelo Ligorio. Al termine della funzione religiosa si è tenuto un rinfresco “stile pic-nic” con panini e bibite all’interno del cortile del Museo Etnografico dell’attrezzo agricolo “L’civel” a fianco della chiesa, in uno spazio aperto e suggestivo. In ricordo di Carlo e Veronica, da alcuni mesi è operativa anche un’associazione di volontariato, la “CV Soccorso Odv” che ha sede nella scuola materna di via Bermani.