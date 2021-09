Trino: il Comprensivo chiede voti per il proprio lavoro multimediale

Votate “Allarme a Gotham City”: è l’appello dell’Istituto Comprensivo Trinese per sostenere la propria narrazione multimediale.

“Allarme a Gotham City” è il titolo del digital storytelling con cui il Comprensivo di Trino ha partecipato al concorso “Policultura 2021” del Politecnico di Milano, entrando in finale e ora, fino al 10 ottobre, è attiva la votazione dedicata alla giuria popolare. Tutti possono esprimere la propria preferenza nei confronti del lavoro della scuola trinese seguendo alcune semplici operazioni: cliccare qui e mettere il segno di spunta accanto alla narrazione “Allarme a Gotham City”, cliccare su “fine” in fondo alla pagina. Il voto della giuria popolare non sarà influente sul lavoro di valutazione della giuria di esperti, ma lo storytelling che raccoglierà il maggior numero di preferenze riceverà un riconoscimento speciale. Sarà possibile esprimere un voto per ogni dispositivo utilizzato. Si tratta del lavoro svolto lo scorso anno scolastico dagli alunni di IV C e V C della scuola primaria di Trino sul tema della legalità, dell'educazione alla cittadinanza digitale e della sicurezza in internet.