Il ritorno tra i banchi con 25 nuovi tablet

"Sono molto contenta dell’inizio della scuola e spero che continui ad essere in presenza, soprattutto per il rapporto alunni e insegnanti, che va mantenuto dal vivo. Inoltre la concentrazione è più alta in aula" afferma il sindaco Maria Grazia Ennas. "Il Comune è sempre vicino alla scuola: bisogna aiutare i ragazzi, incentivandoli allo studio". Come settembre vuole ogni anno, anche i bambini hanno finalmente fatto ritorno tra i banchi di scuola, dopo diverse pause dovute alla pandemia. "Lunedì 13 settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale ha donato alla scuola primaria 25 tablet che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti – racconta Ennas – I tablet serviranno per le attività didattiche in classe e, soprattutto, per agevolare la Dad qualora se ne ravvisasse la necessità. Ricordo come sempre – sottolinea - la scrupolosa osservanza di tutte le normative anti-Covid. Auguro pertanto ai bambini, al corpo insegnante e ai genitori un buon anno scolastico. Forza ragazzi!" conclude il sindaco con entusiasmo.