Costanzana: addio a Giovanni Marchese, il presidente della promozione

Lutto a Costanzana per la morte avvenuta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13, all'età di 85 anni, di Giovanni Marchese, il "presidentissimo" che guidò la Polisportiva fino al 1996 e portò la squadra di calcio a guadagnare una storica promozione in Seconda categoria.

Marchese, insieme ad alcuni collaboratori, rifondò la Polisportiva Costanzana nel 1984: oltre al calcio, l'associazione comprendeva i tesserati per il tennis, la podistica e il ciclismo, che si distinsero in diverse occasioni in quegli anni nelle gare della Bassa e non solo.

In paese è passato agli annali lo spareggio per salire in Seconda categoria del 16 giugno 1991: decine di auto partirono da Costanzana in direzione Villata, sede della partita con il Casaleggio, vinta trionfalmente per 3-1. Il tutto grazie alla perseveranza di Marchese, che si spese in prima persona per trovare i giocatori, gli sponsor e le opportunità che portarono il team al "grande salto". Tante persone in questi giorni hanno ricordato Giovanni Marchese con affetto, stringendosi intorno alla famiglia.