Trino e Palazzolo: attivo il servizio gratuito di controllo funghi

E’ attivo fino al 30 novembre il servizio di consulenza e certificazione dei funghi grazie al servizio micologico dell’Asl Alessandria. E’ gratuito su tutto il territorio provinciale.

L’Asl comunica che quando si va per funghi, per non correre inutili, ma talora gravi, rischi per la salute, è opportuno, di fronte al minimo dubbio sull’identificazione delle specie fungine, consultare gli esperti dell’Asl, che gratuitamente offrono consulenza in tutte le sedi provinciali. Il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, Sian, diretto dalla dottoressa Simonetta Tocci, svolge questa attività grazie ai suoi esperti micologi, che sono a disposizione del pubblico per esaminare i funghi raccolti, rilasciando un certificato che attesta la loro commestibilità e ne indica le corrette modalità di consumo. In questo modo si prevengono intossicazioni e avvelenamenti causati dall’ingestione di funghi non commestibili. Le prestazioni del micologo sono gratuite per i privati raccoglitori e diretti consumatori. Negli stessi orari di apertura del centro di controllo micologico nelle varie sedi è anche possibile ottenere la certificazione dei funghi destinati al commercio. L’accesso al servizio è diretto negli orari di apertura, mentre in fasce orarie diverse è possibile concordare un appuntamento tramite contatto telefonico. Dal 1° settembre scorso è attivo anche il servizio di pronta disponibilità a supporto dei medici dei pronto soccorso della provincia: terminerà il 30 novembre prossimo ed è possibile attivarlo tramite il centralino dell’Asl Alessandria.

Nella zona vicina a Trino e Palazzolo, il servizio viene svolto a Casale Monferrato nella sede del Sian in corso Valentino 249 il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 15,30. Negli altri giorni è possibile contattare i micologi per concordare un appuntamento telefonando allo 0142 434543 o allo 0142 434535. Gli esperti micologi dell’Asl sono disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie per consumare i funghi raccolti senza rischi.