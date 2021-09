Nuovo parcheggio con 12 stalli in via Vecchia per Grignasco

Borgosesia: sono iniziati con la prima settimana di settembre i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Vecchia per Grignasco, dove si stanno ricavando una dozzina di posti auto. "Si tratta di una zona dove i parcheggi erano necessari - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Bonaccio - nel nostro programma elettorale quest’area per la sosta non era prevista, ma abbiamo colto al volo l’occasione di un terreno privato in vendita, ed ora offriamo ai nostri cittadini un nuovo utile servizio". I lavori, che sono stati affidati alla ditta Simeoni di Borgosesia, prevedono l’asfaltatura dell’area e quindi l’installazione di punti luce, per garantire la sicurezza anche notturna del parcheggio. Al momento le opere procedono speditamente e si prevede di completare il tutto per fine ottobre.

Partiranno a breve i lavori di rifacimento della centrale termica della Biblioteca Comunale 'Resegotti', in linea con le nuove normative di tutela ambientale. "L’attuale impianto a gasolio, ormai obsoleto, verrà sostituito con una moderna centrale termica a gas – spiega l’assessore Fabrizio Bonaccio – che garantirà sia un considerevole miglioramento dal punto di vista delle emissioni nell’ambiente, sia un non indifferente risparmio sul fronte dei consumi".

I lavori vengono eseguiti dalla ditta P.Tech Srl, e l’intervento avrà un costo di 53.300 euro, iva esclusa. "L’importo dei lavori è interamente coperto dal contributo ministeriale per l’efficientamento energetico – aggiunge Bonaccio – e ci consente di completare la rimessa a nuovo degli impianti dello stabile dove ha sede la Biblioteca, e che era già stato oggetto di interventi analoghi per il Teatro Pro Loco e per il Museo Carlo Conti. Ora sostituiamo l’ultima caldaia rimasta con alimentazione a gasolio, e l’intero stabile diventa 'green'".