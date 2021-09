Alessandro Barbaglia ospite della rassegna "Soffi di fine estate"

Santhià: lo scrittore Alessandro Barbaglia ospite martedì 14 settembre della rassegna culturale “Soffi di fine Estate 2021”. A partire dalle 21 la biblioteca civica darà voce all'autore accompagnato dalla fisarmonica di Rocco Dipoppa ed insieme racconteranno la storia di Tito, che vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, che per lavoro studiano l'universo. Insieme alla sua migliore e unica amica Vichi, appassionatissima di cose noiose che annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a scacchi da Nonno Ingranaggio, che sa aggiustare tutto - ma proprio tutto - in trenta secondi. Barbaglia presenterà infatti il suo ultimo libro "Scacco matto tra le stelle" che vede protagonista proprio Tito e tutti i suoi amici: il libro per ragazzi è nella terzina dei romanzi finalisti al Premio Strega 2021 nella categoria ragazzi 8+.