Trino: grande festa per la leva del 1971

Hanno festeggiato i loro primi 50 anni i “ragazzi” trinesi del 1971. La festa per questa ricorrenza si è svolta sabato sera, dopo aver partecipato alla messa il gruppo del ‘71 si è recato a cena per una serata tra coscritti. Erano quasi una trentina gli allegri cinquantenni trinesi che ora si danno appuntamento tra cinque anni per un nuovo traguardo da festeggiare insieme.