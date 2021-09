Santhià: in calo i contagi, ora sono quattro i positivi

Santhià: è in diminuzione il numero dei contagi in città. Sono quattro, attualmente, i santhiatesi positivi al Covid-19. Di questi uno è ricoverato in ospedale. Otre 4.000 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 27 i cittadini deceduti positivi al Covid-19. Prosegue inoltre, la campagna vaccinale che ha superato quota 27.000 dosi di vaccino somministrate ai cittadini santhiatesi e a quelli dei paesi limitrofi.