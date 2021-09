Musica e visite guidate animate per il paese a scopo di beneficenza

Cigliano: oggi, lunedì 13 settembre, si chiude la patronale di Sant'Emiliano. Le limitazioni anti-contagio hanno dimezzato il programma ma non l'atmosfera di festa. Dopo l'annullamento dello scorso anno, l'appuntamento più importante in paese doveva in qualche modo tornare. E questo anche se la logica avrebbe suggerito diversamente, come ha sottolineato il presidente della Pro Loco Enzo Autino: “è stato più semplice invitare i Nomadi e Umberto Tozzi che organizzare una festa ai tempi del Coronavirus”.

Sant'Emiliano 2021 ha rinunciato ai fuochi artificiali, ai balli e alle cene in piazza, ma ha comunque offerto diverse occasioni per stare insieme. Ad esempio le tre serate di musica e intrattenimento a ingresso libero, il luna park (come al solito affollato di ragazzi), le visite guidate e animate per il paese a scopo di beneficenza, il concerto de La Filarmonica in piazza e le due mostre sull'enciclica del papa “Laudato sì” e su Cigliano e Moncrivello colpite dal Coronavirus, organizzate rispettivamente dalla parrocchia (in sinergia con la diocesi) e dall'associazione Vita Tre. Oggi la messa in ricordo dei defunti ciglianesi, prevista per le 11, pone fine a una patronale “resistente” che punta a tornare nel 2022 senza più restrizioni e a rimettere al centro soltanto la genuina voglia di svago.