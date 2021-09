Corsa delle vigne: gara podistica sulle colline e sotto ai filari

Moncrivello: è tempo di Corsa delle vigne. La 9a edizione della gara podistica sulle colline e sotto ai filari moncrivellesi partirà alle 9,30 di domenica 12 settembre. L'organizzazione è a cura della società Aldo Berardo di Rivarolo, supportata dai volontari della Polisportiva Moncrivellese. Come da tradizione il percorso sarà un impegnativo saliscendi tra il centro abitato e i campi, che i podisti potranno passare grazie alla disponibilità dei proprietari. I chilometri da percorrere saranno circa sette, con partenza divisa in batterie da 200 partecipanti per evitare assembramenti. La gara verrà in ogni caso cronometrata con il microchip “Uisp Canavese”. Per partecipare occorre la tessera Uisp, Fidal o Runcard e l'iscrizione, che va effettuata online entro le 12 dell'11 settembre sul sito www.atleticando.net.

Secondo le norme di prevenzione, gli atleti dovranno presentarsi con l'autocertificazione anti-Covid19 e tenere la mascherina sin dopo i primi 500 metri di gara. Il dispositivo andrà di nuovo indossato 50 metri prima del traguardo. Al termine verranno consegnati i premi ai migliori arrivati (cumulabili con il pacco gara) e alle società. Chi lo desidera potrà inoltre fermarsi a pranzo nel locale vicino ai campi da tennis in piazza Carando.











