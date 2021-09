Albano, Greggio, Quinto e Arborio al voto: ecco le liste

Sono state presentate le liste elettorali per le elezioni amministrative che si terranno il 3 e il 4 ottobre in Lungosesia.



Ad Albano Vercellese il sindaco Massimiliano Zarattini si ricandida con la lista “Insieme per Albano”. Con lui: Matia Antico, Mauro Catozzi, Alessandro Cisaro, D’Alesio Alessandro, Maria Antonietta Friolotto, Jean Ndahigwa, Mariateresa Puliserti, Antonio Rocca, Davide Scala ed Erik Verzoletto. Omar Bassan si presenterà con la lista “Indipendenti” composta da: Marta Alessio, Paolo Contato, Gianluca Elmini, Rinuccia Franchino, Marco Ghisio, Marijana Milotic, Alessandro Re, Piero Santagostino e Francesca Tacca. Lanfranco Vercellino invece correrà con “Lista civica Progetto Albano M.P.P.” formata da Marco Aimo, Aurelia Rollo, Edoardo Candela, Paolo Fra, Filippo Impellizzeri, Marco Ellena e Graziana Perin.

Anche a Greggio si ricandida l’attuale sindaco Claudio Trada con la lista “Greggio 2.0” composta da Gianfranco Rigolone, Cristina Bosso, Matteo Rinaldi, Stefania Ferraro, Stefano Carpani, Alessia Furbatto, Simone Pavan, Andrea Salvioli, Ivo Colombo e Davide Bertinazzi. Sfiderà Trada Silvano Saviolo con la lista “Rilanciamo Greggio” formata da Fabio Bettinelli, Vanna Caccianotti, Antonio Macco, Monica Menabò, Omar Moudoud, Valter Musso, Flavio Ranghino, Emanuele Trada, Samuele Trombettoni e Deborah Zuccalà.

A Quinto Vercellese si ricandida l’attuale primo cittadino Giuseppe Ghisio con la lista “Per Quinto” composta da Alessandra Ticozzi, Luigi Bertolone, Helene Chino, Monica Frisina, Giuseppe Pedrelli, Giulia Ristagno, Alice Socco, Giuseppe Vaccaro, Silvano Visentin ed Enrico Maria Zanello. A sfidarlo Giuseppe Bello, con “Lista civica per il Cambiamento” formata da Paolino Loiacono, Andrea Ferraris, Valentina Comito, Stefano Cattin, Federica Gallina, Elisa De Maria, Cristiano Chino, Clelia Lepore, Nicolò Ruffino e Ruggero Debernardi.

Ad Arborio ci sarà solo la lista dell’attuale sindaco Annalisa Ferrarotti dal nome “Andiamo avanti per Arborio” composta da Paola Assietti, Chiara Bertone, Antonio Bona, Giuseppina Bona, Lucio Bresciani, Alberto Drago, Enis Landi, Alessandro Montella, Cinzia Pozzati e Serena Trombini.