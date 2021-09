Trino: Roberto Nicolini presenta il suo primo libro

Sarà presentato venerdì 10 settembre dalle 19 al Glu Glu Club di piazza Audisio a Trino il libro “Angeli sconvolti” di Roberto Nicolini che dialogherà con Raffaele Borghesio su musica, amicizia e del viaggio di Joseph, protagonista del libro.

Roberto Nicolini è nato il 25 aprile 1977 e fin da ragazzo si è interessato di musica e della storia del rock. Durante gli anni della scuola ha militato in alcune band come chitarrista. Successivamente ha collaborato con alcune radio locali come opinionista e conduttore di trasmissioni come “Free Jam” e “Roadhouse Rock”. Nicolini inoltre è cintura nera secondo dan di kickboxing e ha conseguito la qualifica di istruttore di questa disciplina. Attualmente lavora per una multinazionale nel campo dell’elettronica e insegna arti marziali. “Angeli sconvolti” è il suo primo libro. Il protagonista è Joseph, un misterioso personaggio che mentre ripercorre il sentiero del “Passo del Pellegrino” tra Varigotti e Noli, viene affascinato dalla scoperta di un eventuale nuovo passaggio nel tragitto. Da lì i ricordi che riaffiorano alla mente lo porteranno in un viaggio introspettivo. "Il libro l’ho iniziato prima del lockdown, scrivendo un paio di capitoli, poi ho deciso, durante la prima chiusura del 2020, di continuare a scrivere e a completare il libro - spiega Nicolini - Parla di un viaggio del protagonista Joseph per alcune località d’Italia dove ricorda alcuni momenti della sua vita, le relazioni torbide con le donne, che nel libro sono questi angeli sconvolti, belle come angeli ma un pochino demoni, e da appassionato di rock ad ogni capitolo il protagonista ricorda questi episodi appunto con dei brani rock, che saranno il tema dell’incontro di venerdì a Trino".