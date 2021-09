Trino: al via i servizi di pre e post scuola

Iscrizioni aperte per i servizi di pre e post scuola del Comune di Trino realizzato in collaborazione con la Elen’s Sport.

Il Comune in tal senso ha emesso un comunicato: "Ricomincia la scuola e con essa ricomincia sin da subito anche il servizio di pre e post scuola organizzato da Elen's Sport in collaborazione con il Comune di Trino. Chi fosse interessato può scaricare, compilare il modulo e consegnarlo direttamente nei locali della piscina". Per il mese di settembre il modulo è da consegnare entro domani, giovedì 9 settembre, mentre le iscrizioni per i mesi successivi saranno da effettuare sempre entro il 30 del mese precedente. Il comunicato del Comune prosegue: "Il servizio di prescuola inizia alle ore 7,30 sino all'inizio delle lezioni scolastiche, mentre il post scuola parte dalla fine delle lezioni scolastiche e prosegue sino alle 19. Per la prima settimana dal 13 al 17 settembre il servizio è esteso a copertura dell'orario provvisorio della scuola ed è anche garantito il servizio mensa. Queste sono alcune delle attività che i ragazzi potranno sperimentare durante l’orario del post-scuola: aiuto compiti giornaliero, scuola di magia, madrelingua inglese, laboratori di scienze, laboratorio d’arte e nuoto. Per maggiori informazioni contattare Loredana al 335-8137748".

Con il servizio viene lanciato il “T-Lab”: i bambini dai 3 ai 12 anni hanno la possibilità di seguire un percorso che li accompagna prima e dopo la scuola integrandosi con la didattica. Attività utili per il corpo e la mente, come la psicomotricità, fondamentali per la crescita come lo studio di una lingua straniera, divertenti come le scoperte al laboratorio di scienze. Il tutto con insegnanti preparati e operatori attenti. Il “T-Lab” è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8 e dalle 16 alle 19,30. I gruppi di bambini saranno prelevati direttamente dalle aule e ogni giorno ci sarà il triage nel corridoio e sarà provata la temperatura. Ci saranno due orari d’uscita: alle 17,30 il primo gruppo, alle 19,30 il secondo. Ogni pomeriggio saranno effettuati i compiti. Le proposte: laboratorio manuale, laboratorio di scienze, nuoto, inglese madrelingua, percorsi motori, scuola di magia, unità cinofila, laboratorio artistico.