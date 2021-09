Percorso di 10 chilometri con premi a sorteggio al rientro

"Santhià che pedala" è in programma per domenica 12 settembre: ritrovo alle 15 in piazza Giovanni XXIII, piazza scuole medie, con partenza alle 15,30. La manifestazione è organizzata dal Comune di Santhià in collaborazione con il gruppo Atletica Santhià e il Progetto Dedalo. Un percorso di circa 10 chilometri con premi a sorteggio al rientro. La presenza alla biciclettata non necessita di prenotazione, basterà presentarsi alle 15.