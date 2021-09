Divieti di transito e sosta in alcune vie e piazze del centro

Borgosesia: in occasione della Festa dello Sport e del “On the road festival" in programma nel fine settimana, sarà adottato il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie e piazze del centro. E precisamente, venerdì 10 settembre, nelle piazze Mazzini e Martiri: dalle 17,30 alle 24 divieto di transito sull’anello centrale e divieto d’accesso da Via Ferrari, mentre in via Roma i possessori di autorizzazione al transito dovranno accedere da via dottor Ferro.

Sabato 11 settembre dalle 15 a mezzanotte e domenica 12 settembre dalle 11 a mezzanotte, nelle piazze Mazzini e Martiri previsto divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito su tutta l’area (la viabilità in via Partigiani come nei giorni di mercato). In via Roma stabilito divieto di transito, anche per i residenti muniti di autorizzazioni; in via Combattenti compresa la piazza divieto di transito e sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli; in piazza Don Ravelli divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; in viale Duca D’Aosta interruzione transito dalla rotonda di Viale Duca D’Aosta/Piazza Don Ravelli/Via Combattenti e divieto d’accesso a Piazza Don Ravelli. E ancora in piazza Parrocchiale divieto di transito e di sosta con rimozione forzata; in via Dottor Ferro interruzione del traffico veicolare nel tratto che conduce alla piazza Parrocchiale; in via Prof. Calderini sarà consentita percorrenza a passo d’uomo ai residenti. Inoltre divieto di sosta con rimozione forzata nei posteggi di Via Calderini dalle 15 dell’11 settembre fino alle 24 del 12 settembre; in via G. Ferrari interruzione del transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata sabato 11 dalle 15 alle 19. Doppio senso di marcia in via Gilodi, in via Borgofranco (tratto che si immette in Via Ferrari) e in via Della Bianca.

Esentati dai divieti i mezzi di trasporto pubblico, quelli di soccorso e delle forze dell'ordine.