Trino: cordoglio per il bimbo di 49 giorni morto in culla

"E' volato in cielo un angelo": è la frase che si legge sul manifesto funebre del piccolo morto a soli 49 giorni di vita a Trino.

Si tratta di quella che viene definita come una “morte in culla”, una morte naturale senza cause specifiche. Come ricordano le forze dell’ordine, sono in corso le indagini delle autorità sanitarie per ricercare la causa di questa improvvisa scomparsa che ha portato dolore a genitori, fratelli, nonni. La notizia della morte del piccolo circolava da giorni a Trino ed ora è stata ufficializzata con l’affissione dei manifesti del funerale.