Tornei, gironi: l'animazione con i Giovani del Tag

Santhià: prosegue il Palio dei Rioni, organizzato dai giovani del Tag animato dall'associazione Itaca di Vercelli. E' questa un’edizione ancora limitata a causa delle restrizioni anche se gli organizzatori e i rioni è molto importante dare un segnale di ripresa. Oggi, martedì 7 settembre, il programma prevede alle 20 il torneo di scopa e briscola senza pubblico (qualificazioni); alle 20,30 il torneo calcetto (gironi) al campo di atletica. Mercoledì 8 settembre alle 20 torneo di scopa e briscola senza pubblico (semifinali e finali); alle 20,30 torneo di pallavolo (semifinali e finali) alla piscina San Lorenzo. Giovedì 9 settembre alle 20,30 Miss e Mister rione, con gara di lasagne e lambrusco; alle 21 la notte dei talenti in piazza Zapelloni.

Venerdì 10 settembre alle 18 torneo di ping pong (semifinali e finali) in piazza Zapelloni; alle 20,30 torneo di calcetto (semifinali e finali) al campo di atletica. Domenica 12 settembre alle 10,30 palla base al campo di atletica; alle 12,30 staffetta delle carriole in piazza Zapelloni. La manifestazione si concluderà con il pranzo in compagnia. Per partecipare e assistere alle sfide occorre essere in possesso del Green pass. Il pubblico e i partecipanti hanno l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all'aperto, se non può essere garantita la distanza interpersonale di sicurezza.