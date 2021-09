San Bononio festeggiato per tre giorni

Soddisfatti gli organizzatori per la buona affluenza di pubblico presente alla patronale di San Bononio, a Fontanetto Po. Tre giorni di appuntamenti curati dalle varie associazioni operanti in paese. La festa è iniziata venerdì 3 settembre con la presenza della Shary Band che prima del concerto ha lasciato spazio alla presentazione della squadra dei Warriors, all’ADS Fonta e delle leve del 2001, 2002 e 2003. Applauditissimo il concerto del sabato sera, nel suggestivo cortile di Palazzo Ovis, a cura della banda musicale “G.B. Viotti”, con una rassegna di brani in ricordo di Ennio Morricone. Successo anche per le mostre di fotografie e dipinti lungo la via Viotti e per il banco di beneficienza curato dall’Associazione Vita Tre che con la messa solenne in onore del santo patrono, officiata da don Antonello Solla, hanno caratterizzato il giorno festivo. La festa si è conclusa nella serata con la navigazione, nella roggia Chiusa, delle lanterne dei desideri, seguita dallo spettacolo teatrale “La rivolta dei fantasmi” entrambi curati dalla Bottega Teatrale. Nei tre giorni di festa è stato possibile banchettare in corso Montano con le proposte della Pro Loco e per i giovani luna park in piazza Garibaldi.