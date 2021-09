Vercellese: raccolta di materiale scolastico per famiglie in difficoltà

Sabato 11 settembre nei punti vendita Nova Coop della provincia di Vercelli tornerà “Dona la Spesa Speciale Scuola”, la raccolta straordinaria di materiali scolastici e di cancelleria per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà in vista del ritorno sui banchi di scuola.

Per tutto il giorno sarà possibile acquistare e donare, consegnandoli ai volontari e ai Soci Coop presenti presso i punti vendita, prodotti quali: risme di carta, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne e astucci. Il ricavato verrà destinato alle onlus locali che si occupano di fornire sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico. Nel 2020 la campagna ha permesso di raccogliere 70.000 pezzi che hanno raggiunto circa 15.000 famiglie in stato di bisogno.

In provincia di Vercelli “Dona la Spesa speciale scuola” coinvolgerà i seguenti punti vendita: Borgosesia – Associazione Igea; Santhià – Famija Santhiateisa; Trino – San Vincenzo De Paoli; Vercelli – O.S.Ver Onlus.