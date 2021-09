Trino: "Undici persone positive, nessuna è vaccinata"

"Vaccinatevi, gli attuali casi trinesi di positivi al Covid-19 dimostrano quanto sia necessario perché sono tutte persone non vaccinate". Il sindaco Daniele Pane spinge sulla vaccinazione e aggiorna i dati attuali della città.

"Sono 11 i soggetti attualmente positivi al Covid-19, in leggero aumento rispetto ai 9 precedenti; 4 di loro fanno parte di un gruppo di conoscenti, gli altri sono tutti di un nucleo famigliare di rientro dalle ferie. Nessuno di loro è vaccinato nemmeno con la prima dose, l’età media è di 26 anni, e ciò dimostra quanto sia importante vaccinarsi. A breve ripartirà la macchina scolastica, con trasporti e il cento per cento in classe. Anche per quelle fasce è importante vaccinarsi, è un attimo che nel nucleo i parenti più stretti contraggano il Covid-19. Sul fronte vaccinazioni oggi siamo all’83 per cento con la prima dose, al 76 per cento con seconda. Risultati importanti, la percentuale sale poco per volta, ma siamo ad esaurimento iscritti, quindi invito chi non lo è a farlo il prima possibile, per vaccinarsi e sconfiggere il virus".

Pane ha parlato della San Bartolomeo: "Si è conclusa la nostra festa patronale, con tantissimi partecipanti, svolta in piena sicurezza, e della quale andiamo tutti orgogliosi. Tutte le persone partecipanti sono state contente del ritorno alla normalità e ringrazio le associazioni che hanno garantito tutto ciò. La festa è stata organizzata con Giulia Rotondo che ora si è dimessa da assessore per via del suo trasferimento all’estero per motivi di lavoro e che ha contribuito in questi tre anni con la squadra a rendere migliore la città". Pane conclude: "Abbiamo lavorato alla ricerca di una nuova figura da inserire in giunta con competenze professionali e qualità umane giuste, che abbiamo individuato in Silvia Cottali". Proprio Cottali si è presentata in video: "Ringrazio il sindaco Daniele Pane per aver pensato a me in questo ruolo, l’assessore Rotondo che mi ha preceduto e a cui auguro un radioso futuro, la mia famiglia che sempre mi supporta. Sono nata a Vercelli 39 anni fa, vivo da sempre a Trino, tranne un periodo all’estero e altre città italiane per motivi lavorativi, e sono tornata sette anni fa, sono sposata e ho due figli. Sono onorata e orgogliosa di poter servire la mia città. Sono docente di inglese al “Sobrero” di Casale Monferrato e spero di mettere in campo tutte le mie conoscenze nelle deleghe che mi sono state attribuite. Sono a disposizione della cittadinanza. Mi sono già messa al lavoro con la giunta per l’inizio delle lezioni del 13 settembre quando partiranno i servizi di pre e post scuola per tutte le famiglie che ne possano aver bisogno sin dall’inizio".