Tagliata l'erba alla rotonda tra Caresanablot e Vercelli

Qualche giorno fa il presidente della Provincia Eraldo Botta aveva preso carta e penna per sollecitare Anas, subentrata nel mese di maggio nella gestione dell'ormai ex Strada Provinciale 11 Tangenziale di Vercelli, ad attivarsi senza indugio per il taglio dell'erba. Arrivata prossima ai due metri di altezza non era infatti mai stata sfalciata dal nuovo gestore dal suo subentro nel corso della scorsa primavera. Ora finalmente si è proceduto al taglio alla rotatoria tra Caresanablot e Vercelli.

"Come Provincia rimaniamo molto attenti alla sicurezza della nostra rete viabile, anche se non più di nostra competenza. Mi auguro che d'ora in poi questi inconvenienti non si ripetano nuovamente. Vigileremo comunque la situazione in futuro", ha commentato a margine il Presidente.