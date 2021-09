Festa dello sport in versione olimpica

Tronzano: la due giorni dedicata allo sport, in versione olimpica, si è svolta all'insegna della partecipazione da parte del pubblico, delle società sportive e di ospiti illustri. Un giorno è stato dedicato alle dimostrazioni ed alla promozione dell'attività sportiva: all'area mercatale e all'area Fontana si sono esibite le associazioni Pescatori di Tronzano, Pallavolo Santhià, Atletica Santhià, Iron Biella Triathlon, la Scuderia, Dance Factory, Dancing Soul, Martial Arts Tronzano Academy e La Carbondola. L'offerta sportiva che ha coinvolto tutte le generazioni.

Successo le esibizioni dei pattinatori della società Asd Skating Vercelli Martina Vicini e Luca Sacconier, recenti partecipanti al campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle. Inoltre, altro ospite illustre della giornata il tennistavolista paralimpico Salvatore Caci. Contemporaneamente al campo sportivo comunale si è svolto l'open day della società Asd Fusion Polisportiva Tronzano, nuovo gestore della struttura. Al termine della giornata si è svolta la sfilata della fiaccola olimpica lungo le vie del paese, con l'accensione del braciere da parte del sindaco dei Giovani Andrea Lospinoso.

Il secondo giorno è stato dedicato alla gara podistica Giro delle Fontane, giunta all'11a edizione, e la prima edizione del Torneo dei Rigori al campo sportivo comunale. La prima ha visto il successo di Matteo Riva e Greta Negro, mentre la gara bambini ha visto come più veloci Alice Copelli e Rocco Messano, con la partecipazione complessiva di circa 90 iscritti.

I due giorni di Festa dello Sport sono stati altresí conditi dalla partecipazione all'evento di illustri autorità del mondo dello sport: Laura Musazzo, delegata del Coni Vercelli, Clelia Zola, Presidente Fidal Piemonte, Enrico Falabino, Presidente Associazione Veterani dello Sport Vercelli e Domenico Sabatino, assessore allo Sport della Città di Vercelli.

"Un ringraziamento va alla società organizzatrice della due giorni, Asd Olimpia Runners, all'amministrazione comunale, alla Consulta dei Giovani ed all'associazione Amijs d'la Tripa per aver organizzato merenda e ristoro culinario - sottolineano il vicesindaco Fausto Valdo, l'assessore allo Sport Martina Graglia,ed il consigliere con delega alle attività sportive Andrea Messano -. Riteniamo che questo sia un punto di partenza per lo Sport locale. In futuro vogliamo collaborare con nuove realtà, anche Provinciali e con le Federazioni Sportive per la crescita delle attività sportive sul nostro territorio".