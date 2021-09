Dante Razzano cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Lugano: il console generale d'Italia Mauro Massoni ha consegnato l’onorificenza ha consegnato l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al dottor Dante Razzano. Presente il presidente della Provincia Eraldo Botta: “Dante Razzano è una persona speciale. Executive Vice Chairman di Investindustrial, cittadino onorario di Varallo nel 2017, si distingue da anni e senza risparmiarsi, per la sua straordinaria munificenza con opere concrete a sostegno della comunità di Varallo e dell’intera Valsesia. Un uomo che, seppur allontanatosi dalla terra d’origine in forza dei prestigiosi incarichi professionali, continua a sentire forte il legame con la sua Patria e non manca di sostenerla con grande e rara generosità. Un uomo dalla rara umanità che porta lustro e onore a tutto il nostro territorio e al nostro Paese. Un amico del quale sono orgoglioso e che tutti noi possiamo solo ringraziare”.